Kütahya Belediyesi'nden Yeni Hizmetler: Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi Açıldı

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos İş Merkezi'nde vatandaşların ulaşım ve günlük ihtiyaçlarına kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen taksi durağını ve Halk Ekmek büfesini hizmete açtı.

Kütahya Belediyesi, hayata geçirdiği taksi durağının ve Halk Ekmek büfesinin açılışını, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Programa ayrıca başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kahveci, belediyeciliğin temelinin insan hayatına dokunan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve şehir kültürüyle uyumlu hizmetler üretmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında kısa süre önce İstiklal Mahallesi'ne muhtarlık binası ve tuvaletler kazandırıldığı dile getiren Kahveci, tamamlanan projelerin şehrin yaşam dokusuna değer katan hizmetler bütünü olduğunu söyledi. Yeni yapının yaklaşık 35 metrekare alanda faaliyet vereceğini ifade eden Kahveci, taksi durağı ile vatandaşların güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti alacağını, Halk Ekmek büfesi ile de bütçe dostu ekmeğin sofralara bereket katacağını söyledi. Başkan Kahveci, yapı içerisinde su yükleme noktasının da yer aldığını kaydetti.

Tarihi dokuya uygun tasarım

Kahveci, yapının mimari tasarımının Anıtlar Kurulu onayıyla, bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlandığının altını çizerek, "Biz hizmetlerimizi sadece bugünü düşünerek değil, şehrimizin kültürüyle, tarihiyle ve insanıyla uyum içinde geleceğe iz bırakacak şekilde üretiyoruz" dedi. Belediyenin "Gönül belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Kahveci, projelerin değerlendirilmesinde "Kaç metrekare?" değil, "Kaç insana dokunuyor?" sorusunun rehber edinildiğini vurguladı. Projede emeği geçen tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eden Kahveci, hizmetin Gazi Kemal Mahallesi'ne ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.