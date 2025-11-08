Kütahya Belediyesi'nden Yeni Hizmetler: Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya Belediyesi'nden Yeni Hizmetler: Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi Açıldı

08.11.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos İş Merkezi'nde taksi durağını ve Halk Ekmek büfesini hizmete açtı. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projelerin günlük yaşamı kolaylaştırma ve şehir kültürüyle uyumlu olma amacını taşıdığını belirtti.

(KÜTAHYA)- Kütahya Belediyesi, 30 Ağustos İş Merkezi'nde vatandaşların ulaşım ve günlük ihtiyaçlarına kolaylık sağlamak amacıyla hayata geçirilen taksi durağını ve Halk Ekmek büfesini hizmete açtı.

Kütahya Belediyesi, hayata geçirdiği taksi durağının ve Halk Ekmek büfesinin açılışını, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirdi. Programa ayrıca başkan yardımcıları, birim müdürleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Kahveci, belediyeciliğin temelinin insan hayatına dokunan, günlük yaşamı kolaylaştıran ve şehir kültürüyle uyumlu hizmetler üretmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında kısa süre önce İstiklal Mahallesi'ne muhtarlık binası ve tuvaletler kazandırıldığı dile getiren Kahveci, tamamlanan projelerin şehrin yaşam dokusuna değer katan hizmetler bütünü olduğunu söyledi. Yeni yapının yaklaşık 35 metrekare alanda faaliyet vereceğini ifade eden Kahveci, taksi durağı ile vatandaşların güvenli ve hızlı ulaşım hizmeti alacağını, Halk Ekmek büfesi ile de bütçe dostu ekmeğin sofralara bereket katacağını söyledi. Başkan Kahveci, yapı içerisinde su yükleme noktasının da yer aldığını kaydetti.

Tarihi dokuya uygun tasarım

Kahveci, yapının mimari tasarımının Anıtlar Kurulu onayıyla, bölgenin tarihi dokusuna uygun şekilde hazırlandığının altını çizerek, "Biz hizmetlerimizi sadece bugünü düşünerek değil, şehrimizin kültürüyle, tarihiyle ve insanıyla uyum içinde geleceğe iz bırakacak şekilde üretiyoruz" dedi. Belediyenin "Gönül belediyeciliği" anlayışıyla hareket ettiğini dile getiren Kahveci, projelerin değerlendirilmesinde "Kaç metrekare?" değil, "Kaç insana dokunuyor?" sorusunun rehber edinildiğini vurguladı. Projede emeği geçen tüm çalışanlara ve paydaşlara teşekkür eden Kahveci, hizmetin Gazi Kemal Mahallesi'ne ve tüm vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Belediye, Ekonomi, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesi'nden Yeni Hizmetler: Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe’ye şok üstüne şok Viktoria Plzen ile berabere kalan Fenerbahçe'ye şok üstüne şok
Ozan Elektronik Para’ya bir operasyon daha 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu Ozan Elektronik Para'ya bir operasyon daha! 11 kişi gözaltına alındı, tüm varlıklarına el konuldu
Milan Skriniar’dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki... Milan Skriniar'dan maç sonuna damga vuran sözler: Hakem bana dedi ki...
Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok Yunan generalden Türkiye itirafı: Onlarla yüzleşecek ordumuz yok
Vergi affı gelecek mi Bakan Şimşek’in yanıtı hayli net oldu Vergi affı gelecek mi? Bakan Şimşek'in yanıtı hayli net oldu
Fenerbahçe’den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay Fenerbahçe'den gece yarısı bomba paylaşım: Düşülen not olay

09:09
Volkan Demirel Gençlerbirliği’nde 2. maçına çıktı İşte sonuç
Volkan Demirel Gençlerbirliği'nde 2. maçına çıktı! İşte sonuç
08:48
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
Narin Güran cinayetinde sessizlik bozuldu! Amca Salim Güran cezaevinden konuştu
08:09
Profesörden Ahmet Uysal’dan skandal Atatürk paylaşımı Tepki çekince apar topar sildi
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
04:49
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
3 ödeme şirketinin faaliyet izni iptal edildi
02:34
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı
"Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı
23:27
ABD’de bir Türk polis tarafından öldürüldü
ABD'de bir Türk polis tarafından öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 09:23:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Kütahya Belediyesi'nden Yeni Hizmetler: Taksi Durağı ve Halk Ekmek Büfesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.