Kütahya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Bekliyor
1 saat önce
Kütahya'da vatandaşlar miting alanına gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.
Kütahya'da vatandaşlar miting alanına gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı beklemeye başladı.
Ziraat Mahallesi Yeni Spor Salonu Alanı Bölgesi'nde gerçekleştirilecek miting için polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı.
Öğle saatlerde mitingin yapılacağı alana çıkan yollar polis barikatları ile kapatıldı. Saat 16.00'da başlaması planlanan miting için vatandaşlar polis tarafından oluşturulan arama noktalarında üstleri arandıktan sonra içeri alındı.
Mitinge katılan vatandaşlardan özellikle gençler renkli görüntüler oluşturdu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:02 Kaynak: İHA
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