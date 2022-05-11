12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı - Son Dakika
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12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı

11.05.2022 14:56

Kütahya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Kütahya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı başladı.

Kütahya Belediyesi Fuar Alanı'nda yaklaşık 20 bin metrekare alanda kurulan fuara, 250 marka temsilcisi ile 140 firma katılıyor.

Fuarın açılışında konuşan Kütahya Vali Vekili Mustafa Güney, üretici ve çiftçilerin teknik anlamda da bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Tarımda modernleşme için fuarların önemine işaret eden Güney, "Üreticilerimiz, çiftçilerimiz üretimlerini daha teknolojik imkanlarla yapabilmek için bu fuarlarda bilgiler alıyorlar. Çünkü dünyada artık hemen her alanda çalışmalar bilim ve teknoloji kullanılarak yapılıyor. Biz de bu yönde kendimizi geliştirerek bu ülke için çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı da belediyenin her zaman çiftçi ve üreticilerin yanında olduğunu dile getirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık da kentin tarım ve hayvancılık potansiyeli ile Tarım ve Orman Bakanlığının Kütahya'ya yaptığı desteklemeler hakkında bilgiler verdi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, birçok kurumun destek verdiği fuarı, yaklaşık 70 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirtti.

Açılışın yapılmasının ardından protokol üyeleri ve diğer katılımcılar, stantları gezdi.

Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 14 Mayıs'ta sona erecek.

12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı
12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 12. Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı - Son Dakika
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