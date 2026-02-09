Kütahya'da 3.592 Konutun Sahipleri Belirlendi - Son Dakika
Kütahya'da 3.592 Konutun Sahipleri Belirlendi

Kütahya\'da 3.592 Konutun Sahipleri Belirlendi
09.02.2026 16:10
"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kütahya'da inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kütahya'da inşa edilecek 3 bin 592 konutun hak sahipleri kurayla belirlendi.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nın okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu törende konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet anlayışına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" felsefesiyle hareket ettiğini belirten Işın, "Malum konut hepimizin en önemli meselesidir. Hepimiz mutlaka bir ev sahibi olmak isteriz. Gerçekten Türkiye son 23 yıl içerisinde sadece konut alanında değil, sağlıkta, eğitimde, tüm alanlarda yeniden inşa ve ihya edildi." dedi.

Işın, ?konut ve diğer hizmetlerin Kütahya'ya kazandırılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve diğer ilgililere teşekkür etti.

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz da sosyal konut kura çekimi için memleketi Kütahya'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kütahya'ya şimdiye kadar TOKİ aracılığıyla 65,6 milyar liralık yatırım gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Toplam 15 bin 919 konut tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edildi. 2 bin 509 konutun yapımı ise şu anda devam etmektedir. ?TOKİ eliyle yapılan yatırımlar yalnızca konutlarla sınırlı değil, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız koordinasyonunda ticari ünitelerden köy evlerine, camilerden millet bahçesine, eğitim ve sağlık tesislerine kadar kapsamlı bir yatırım anlayışını içeriyor."

Yılmaz, ?"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Kütahya'ya 3 bin 592 konutun yapılacağını belirterek, "Kütahya'mızı daha ileriye taşımak, daha da güzelleştirmek için gece gündüz demeden çalışıyor, merkezinden en uç ilçesine kadar herkes için konut üretiyoruz. Biz yalnızca binaları inşa etmiyoruz; mahalle kültürünü güçlendiren, komşuluğu yaşatan ve sosyal donatılarıyla yaşamı kolaylaştıran yeni yaşam alanları kuruyoruz." diye konuştu.

TOKİ Emlak Daire Başkanı Mehmet Akif Yakar da sosyal konut projesine Kütahya'dan 49 bin 587 vatandaşın başvurduğunu dile getirerek, "Kurada hak sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesin. Ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar sosyal konut projelerini kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Programda, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de konuşma yaptı.

İl Müftüsü İrfan Açık'ın duasının ardından kura çekimi yapıldı.

Kaynak: AA

