Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin 200'ü Tabanca Şeklinde, 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçti

Kütahya'da 5 Bin 200'ü Tabanca Şeklinde, 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçti

33 dakika önce

Kütahya'da 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçtiKütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da 5 Bin 200'ü Tabanca Şeklinde, 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçti, System.String[]
Kütahya'da 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçti

Kütahya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 5 bin 200'ü tabanca şeklinde, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 800 bin lira olan haplarla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Antalya'ya giden 07 AEG 112 plakalı otomobilde uyuşturucu olduğu istihbaratı üzerine aracı çevre yolu üzerinde durdurdu. Polis, otomobilde yaptığı aramada arka tampon içerisine inşaat telleriyle bağlanmış poşet içerisinde 5 bin 200'ü tabanca şeklinde yapılmış, 20 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Piyasa değerinin 800 bin lira olduğu açıklanan haplarla ilgili araçtaki Mustafa Çağlar K. (34) ve Halit G. (40) gözaltına alındı.

'Uyuşturucu ticareti yapmak', 'kasten yaralama' ve 'hırsızlık' suçlarından kayıtları olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:29 Kaynak: DHA

Kütahya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Havalimanlarında Bir İlk! Dedektör Köpekler Artık Parayı da Koklayacak Aynı Gün 5 Ameliyata Girip 100'e Yakın Hastayı Muayene Eden Doktor, Odasında Ölü Bulundu

Cezaevi Firarisi, Polisi Karşısında Görünce Mezar Başında Dua Etti Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 12:02:54. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da 5 Bin 200'ü Tabanca Şeklinde, 20 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]