Kütahya\'da Besilik Hayvan İthalatı İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kütahya'da 2026 yılı besilik hayvan ithalatı başvuruları kapsamında hayvancılık işletmelerine yönelik kapasite tespit çalışmaları devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, başvuruda bulunan işletmeler yerinde incelenerek mevcut barınak kapasitesi, hayvan varlığı ve işletme şartları değerlendiriliyor.

Gerçekleştirilen kapasite tespitlerinin, besilik hayvan ithalatı sürecinde mevzuata uygunluğun sağlanması ve planlamanın sağlıklı şekilde yapılması amacıyla yürütüldüğü bildirildi. İl genelinde çalışmaların program dahilinde sürdüğü ifade edildi. - KÜTAHYA