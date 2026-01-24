Kütahya'da Bisiklet Hırsızlığı Kamerada - Son Dakika
Kütahya'da Bisiklet Hırsızlığı Kamerada

24.01.2026 10:55
Meydan Mahallesi'nde bisiklet, güvenlik kamerasına yansıyan bir hırsızlıkla çalındı.

Kütahya'nın Meydan Mahallesi'nde gündüz saatlerinde yaşanan bisiklet hırsızlığı, apartman güvenlik kamerasına yansıdı. Bahçe içerisinde kilitsiz şekilde bırakılan bisiklet, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, yaşı 15-16 civarında olduğu tahmin edilen şüpheli, bahçeye girdikten sonra önce çevreyi ve kamerayı kontrol etti. Ardından rahat tavırlarla bisikleti alarak bahçeden çıkaran zanlı, bisiklete binip olay yerinden uzaklaştı.

Bisikleti çalınan Selçuk Sönmez, hırsızlık anının apartman kamerası tarafından net bir şekilde kaydedildiğini belirterek, zanlının bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

