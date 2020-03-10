Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi

6 saat önce

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 4 bin 106 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.

Kütahya'da cinsel içerikli kaçak ürünler ele geçirildi, System.String[]

Kütahya'da polis ekipleri tarafından bir iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 4 bin 106 adet cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince Türkiye'ye yasak yollarla girdiği değerlendirilen ilaç, kapsül ve gıda takviyesi cinsel gücü arttırıcı ürünleri çevre illerden getirerek Kütahya il merkezinde depoladıkları, bakkal ve tekel büfelerine yüksek fiyatlardan sattıklarının tespit edildi. Yapılan operasyonda yakalanan S.T ve E. A. isimli şahısların iş yeri ve araçlarında yapılan aramada; bin 346 adet teneke kutu cinsel içerikli içecek, 144 adet cinsel içerikli geciktirici sprey, 204 adet 40'ar gramlık cinsel içerikli macun, bin 956 adet cinsel içerikli çikolata, 456 adet cinsel içerikli kapsül ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler S.T ve E. A. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:13 Kaynak: İHA
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