Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kütahya'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

57 dakika önce

Kütahya'da eğitime 1 gün ara verildiKÜTAHYA - Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı.

Kütahya'da eğitime 1 gün ara verildi

KÜTAHYA - Kütahya'da, etkili olan yoğun kar yağışının ardından yarın (16 Ocak 2019 Çarşamba günü) eğitime ara verildiği açıklandı.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yoğun kar yağışı Kütahya etkili oldu. Kar kalınlığını 25 santimetreyi bulduğu Kütahya'da öğrencileri sevindirecek haber geldi. Kütahya Meteoroloji Müdürlüğü'nün Hava Tahmin Raporlarında bildirilen mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde kar yağışının artması öngörüsü ile Kütahya'da yarın eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten gelen açıklamada; "Hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 16.01.2019 Çarşamba günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

Kar, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Erdoğan Müjdeyi Verdi, 19 İle Kenevir Piyangosu Vurdu Fırtına Nedeniyle Minarenin Külah Bölümü Devrildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:13:10. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]