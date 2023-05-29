Elektrikli bisiklet devrildi; sürücüsü öldü, karısı yaşam savaşı veriyor

Kütahya'da Mahmut Uzdaş'ın (90) kullandığı elektrikli bisiklet, Mecidiye Mahallesi'ndeki rampada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan eşi Hatice Uzdaş (70), 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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