Çömlekçi köyünde yaşayan M.A.B. ile ablasının eşi Hasan Hüseyin Bakan (50) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada M.A.B, beraberinde bulunan av tüfeğiyle eniştesine ateş etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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