Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı

04.06.2022 21:16
Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı

Kütahya'da tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Kütahya'da tartıştığı eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı.

Çömlekçi köyünde yaşayan M.A.B. ile ablasının eşi Hasan Hüseyin Bakan (50) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Bu sırada M.A.B, beraberinde bulunan av tüfeğiyle eniştesine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan zanlı, Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü Kütahya'da kayınbirader eniştesini öldürdü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da eniştesini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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