Son Dakika Haberleri: Kütahya'da FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

Kütahya'da FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

10 saat önce

KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY'nin yeni öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7'si üniversiteli 9 kadın gözaltına alındı.

Kütahya'da FETÖ'nün 'öğrenci' yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı, System.String[]
KÜTAHYA'da, FETÖ/PDY'nin yeni öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7'si üniversiteli 9 kadın gözaltına alındı.
Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY kapsamında üniversite öğrencilerinin yeniden yapılandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan üniversite öğrencileri, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.K., K.E., S.D., E.U., Ş.Ç., D.K., S.Ç., H.A. ve N.K. isimli kadınlar ifadeleri için emniyete götürüldü. Ayrıca şüphelilerin evlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden H.A. ve N.K. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüphelilerin sorgularının sürdüğü belirtildi.


- Tahya
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:55 Kaynak: DHA
Kütahya, Güncel
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