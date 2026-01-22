Kütahya\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Kütahya'da 4 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olan şahıs, hırsızlık yapmak amacıyla girdiği iş yerinin bodrum katında saklandığı sırada polis ekiplerince yakalandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameraları incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonla, iş yerinin bodrumunda gizlenen şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar para ile 4 adet yardım kutusu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'iş yerinden hırsızlık', 'otodan hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak Kütahya Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KÜTAHYA