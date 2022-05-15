Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu.

Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amaçlı yapmış oldukları çalışmalar neticesinde gece yarısı yapılan uygulama esnasında durdurulan 2 araçta ve araçlarda bulunan E.G., K.S., İ.C.A. ve E.K. isimli şahısların üst aramasında ve araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada,15 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA