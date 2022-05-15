Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

15.05.2022 21:44
Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis denetimlerinde durdurulan iki araçta yapılan aramada gizli bölmede saklanmış uyuşturucu bulundu.

Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve satışını önlemek amaçlı yapmış oldukları çalışmalar neticesinde gece yarısı yapılan uygulama esnasında durdurulan 2 araçta ve araçlarda bulunan E.G., K.S., İ.C.A. ve E.K. isimli şahısların üst aramasında ve araçların gizli bölmelerinde yapılan aramada,15 gram metamfetamin ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı
Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı

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Uyuşturucu, Tavşanlı, Kütahya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da iki aracın gizli bölmelerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
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