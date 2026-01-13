Kütahya\'da İthal Sığır Millileştiriliyor

Kütahya'ya Brezilya'dan getirilen ithal besilik erkek sığırlar için millileştirme çalışmaları devam ediyor.

Millileştirme süreci kapsamında, hayvanların sağlık durumlarının tespit edilmesi amacıyla gerekli laboratuvar testleri için kan numuneleri alınırken, aşılama ve rutin sağlık kontrolleri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

Yetkililer, hayvan sağlığını ve güvenli hayvansal üretimi esas alan bu çalışmaların sahada kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA