Kütahya'da kar yağışı - Son Dakika

Kütahya ile Balıkesir'de etkili kar yağışı ve sis ulaşımı aksatıyor.

Kütahya'nın Domaniç ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı ve sis ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

Trafik ekipleri de sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Balıkesir'de Kazdağları'nda sabahın erken saatlerde başlayan kar yağışı, Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Karayolları ekipleri, Hanlar ve Kapanca mevkilerinde mahsur kalan kamyon, otobüs, hafif ticari araç ve otomobiller için çalışma başlattı.