Kütahya'da Lise Öğrencileri 'Köşe Yazarlığı' Yarışmasında Ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kütahya'da Lise Öğrencileri 'Köşe Yazarlığı' Yarışmasında Ödüllendirildi

Kütahya\'da Lise Öğrencileri \'Köşe Yazarlığı\' Yarışmasında Ödüllendirildi
11.01.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Gazeteciler Birliği, lise öğrencileri arasında düzenlediği yazarlık yarışmasında ödülleri verdi.

Kütahya Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen lise öğrencileri arası "Köşe Yazarlığı" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, protokol üyeleri, gazeteciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada Kütahya Gazeteciler Birliği'nin örnek bir çalışmaya imza attığını belirterek, yarışmayı "çok az rastlanan bir örnek" olarak nitelendirdi.

Bu tür yarışmaların önemine vurgu yapan Işın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür yarışmaların çok eskiden yapıldığını duymuştum ama uzun süredir duymamıştım. İlk kez yapıyorsunuz, tebrik ediyorum. Bu güzel bir şey. Memleketimizin namuslu gazetecilere, yazarlara, fikir adamlarına ihtiyacı var. Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Basın varsa o ülkede, özgür bir basın varsa aynı zamanda demokrasinin de mükemmel bir noktada olduğunun ifadesidir."

Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay ise konuşmasında gençlerin geleceğe "is" değil "iz" bırakması gerektiğini ifade ederek, yarışmanın amacının gençlere gazeteciliği, yazarlığı ve onurlu bir insan olmayı öğretmek olduğunu söyledi.

Yarışmaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaçay, "Ummadığımız derecede güzel yazılar geldi. Yönetim Kurulu olarak bu yazıların yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını teste tabi tuttuk. Gençlerin yapay zekayı kullanmadan kendi fikirlerini yazdığını gördük ve bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Yarışmada Atatürk Anadolu Lisesi'nden Kıvanç Doğan birinci, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nden Hiranur Çaycı ikinci, Nafi Güral Fen Lisesi'nden Ayşe İrem Aydın üçüncü oldu.

Yarışmada Nuri Sarıışık Mansiyon Ödülüise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden Aybike Kahiar Mohammad'a verildi.

Konuşmaların ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri, diğer katılımcılara ise katılım belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.

Kaynak: AA

Demokrasi, Musa Işın, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da Lise Öğrencileri 'Köşe Yazarlığı' Yarışmasında Ödüllendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC’de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz Ekstradan 12 bin TL alacaklar KKTC'de asgari ücretli çalışanlara büyük sürpriz! Ekstradan 12 bin TL alacaklar
Trump: Çin veya Rusya’nın Grönland’ı işgal etmesine izin veremeyiz Trump: Çin veya Rusya'nın Grönland'ı işgal etmesine izin veremeyiz
İran’daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor İran'daki gösterilerde ölü sayısı katlanarak artıyor
Kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi’ne tatil çağrısı Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor Can Yaman da gözaltında Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında
Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL’den satıyorlar Para etmeyen ürünü 5 günlük emek harcayarak kilosunu 300 TL'den satıyorlar

14:54
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı
14:46
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı
1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
14:17
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
13:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım
13:18
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu
12:35
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2026 15:10:37. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'da Lise Öğrencileri 'Köşe Yazarlığı' Yarışmasında Ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.