Kütahya\'da Lise Öğrencileri \'Köşe Yazarlığı\' Yarışmasında Ödüllendirildi

Kütahya Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen lise öğrencileri arası "Köşe Yazarlığı" yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay, protokol üyeleri, gazeteciler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Vali Musa Işın, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende yaptığı konuşmada Kütahya Gazeteciler Birliği'nin örnek bir çalışmaya imza attığını belirterek, yarışmayı "çok az rastlanan bir örnek" olarak nitelendirdi.

Bu tür yarışmaların önemine vurgu yapan Işın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür yarışmaların çok eskiden yapıldığını duymuştum ama uzun süredir duymamıştım. İlk kez yapıyorsunuz, tebrik ediyorum. Bu güzel bir şey. Memleketimizin namuslu gazetecilere, yazarlara, fikir adamlarına ihtiyacı var. Basın demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Basın varsa o ülkede, özgür bir basın varsa aynı zamanda demokrasinin de mükemmel bir noktada olduğunun ifadesidir."

Kütahya Gazeteciler Birliği Başkanı Cavit Kocaçay ise konuşmasında gençlerin geleceğe "is" değil "iz" bırakması gerektiğini ifade ederek, yarışmanın amacının gençlere gazeteciliği, yazarlığı ve onurlu bir insan olmayı öğretmek olduğunu söyledi.

Yarışmaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocaçay, "Ummadığımız derecede güzel yazılar geldi. Yönetim Kurulu olarak bu yazıların yapay zeka ile yazılıp yazılmadığını teste tabi tuttuk. Gençlerin yapay zekayı kullanmadan kendi fikirlerini yazdığını gördük ve bu bizi çok mutlu etti." dedi.

Yarışmada Atatürk Anadolu Lisesi'nden Kıvanç Doğan birinci, Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi'nden Hiranur Çaycı ikinci, Nafi Güral Fen Lisesi'nden Ayşe İrem Aydın üçüncü oldu.

Yarışmada Nuri Sarıışık Mansiyon Ödülüise Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'nden Aybike Kahiar Mohammad'a verildi.

Konuşmaların ardından jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu dereceye giren öğrencilere ödülleri, diğer katılımcılara ise katılım belgeleri protokol üyelerince takdim edildi.