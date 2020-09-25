Otomobilin çarptığı geyik telef oldu - Son Dakika

Domaniç ilçesinde otomobilin çarptığı kızıl geyik telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Recep Tüfekçi (50) yönetimindeki 43 UR 610 plakalı otomobil, Domaniç - Tavşanlı kara yolunun Karaköy yakınlarında, aniden yola fırlayan kızı geyiğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan 5 yaşında olduğu belirlenen kızıl geyik telef oldu.
Kazada telef olan geyik Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:01 - Kaynak: AA
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