Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

28.02.2022 15:05
Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

K.T. (20) yönetimindeki 32 ABS 175 plakalı otomobil, Naşa beldesi yakınında karşı yönden gelen Sinan Bulut'un (27) kullandığı 43 AAH 726 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü K.T. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.???????

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Sinan Bulut, Otomobil, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kütahya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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