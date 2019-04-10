Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Şeffaf Belediyecilik

Kütahya'da Şeffaf Belediyecilik

53 dakika önce

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'şeffaf belediyecilik' projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Kütahya'da Şeffaf Belediyecilik, System.String[]
Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, 'şeffaf belediyecilik' projesinin hayata geçirildiğini ifade etti.

Buna göre; Belediye ihalelerinin teklifleri tamamen elektronik ortamda ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla, hiçbir söylenti ve olumsuz duruma mahal vermeyecek şekilde ihale biriminin şeffaf camekanlı ihale komisyonu salonunda ve bilgisayar ortamında tekliflerin açılmasıyla herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilmeye başlandığı belirtildi.

7161 Sayılı Bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun ilgili maddeleri gereği elektronik ihale süreci işlemleri Kamu İhale Kurumu tarafından başlatılmasıyla birlikte, Kütahya Belediyesi de tekliflerin elektronik ortamda alındığı ihaleleri uygulamaya koyuyor.

İhaleler önceki dönemlerde daha karmaşık olmakla beraber, elektronik ihale döneminde zaman, para ve firmaların teminat masrafları, personel gibi çeşitli giderlerinde çok önemli tasarruflar sağlayacak ve kamu menfaati gözetilecektir.

Daha önce fiziki ortamda kapalı zarf usulü teklif alınan ihaleleri, firmalar sadece elektronik imzaları ve Kamu İhale Kurumu EKAP kayıtlarının olması durumunda ofis ortamında şeffaf ve güvenilirliği Kamu İhale Kurumu tarafından sağlanan elektronik sistem üzerinden yapabilecekler.

Bu kapsamda beyan veren firmaların teklifleri ihale komisyonu tarafından değerlendirilerek, en düşük fiyat esasına göre sonuçlandırılacaktır.

Sonuç formunun elektronik ortamda EKAP sistemine gönderilmesi ile ihaleler tamamlanacaktır.

E- İhale sistemine ilişkin alt yapı çalışmalarını başlatan önceki Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'na ve çalışma ekibine teşekkür eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu sistemde ihale çalışmalarını yürütecek olan Kütahya Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeline de başarılar diledi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:32 Kaynak: İHA
Kamu İhale Kurumu, Alim Işık, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmzasıyla Demir Yolu Taşımacılığında Kamu Hizmeti Yükümlülük Süresi Uzatıldı Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Şeffaf Belediyecilik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]