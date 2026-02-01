Kütahya'da Sualtı Hokeyi Şampiyonası Tamamlandı

24 ve 17 Yaş Altı Türkiye Sualtı Hokeyi Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Kütahya'da tamamlandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından yapılan açıklamaya göre Dumlupınar Üniversitesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 51 takım yarıştı.

24 yaş altı kadınlarda Denizyıldızları Spor Kulübü altın madalya kazanırken ODTÜ Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

24 yaş altı erkeklerde ise Denizyıldızları Spor Kulübü şampiyon olurken Derin Ege Spor Kulübü ikinci, ODTÜ Spor Kulübü üçüncü sırayı aldı.

17 yaş altı kadınlarda Denizyıldızları Spor Kulübü birinci, Enerji İş Spor Kulübü ikinci, Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü ise üçüncü oldu.

17 yaş altı erkeklerde Derin Ege Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Denizyıldızları Spor Kulübü ikinci, Denizkızı Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.