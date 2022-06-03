Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları - Son Dakika
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Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

03.06.2022 13:47
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

Kütahya Merkez ve Aslanapa ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği ve 1 adet gümüş sikke ele geçirildi.

Kütahya Merkez ve Aslanapa ilçelerinde jandarmanın yaptığı operasyonlarda 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği ve 1 adet gümüş sikke ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ve Aslanapa ilçelerinde yapılan 2 ayrı operasyonda, 1 adet el yazması Kuran-ı Kerim, Osmanlı döneminden kalma olduğu değerlendirilen 1 adet tarihi av tüfeği, 1 adet gümüş sikke, 2 adet detektör, 3 adet yeraltı sinyal görüntüleme cihazı, 6 adet el detektörü, 1 adet kurusıkı tabanca ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

(Mustafa Akçay-İHA)

Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları
Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları

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Kaynak: İHA

Kuran-ı Kerim, Aslanapa, Kütahya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonları - Son Dakika


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