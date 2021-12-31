Kütahya'da tarihi Ulu Cami'de hafızlık icazet töreni düzenlendi - Son Dakika

Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Emir Sultan ve Bölge Yatılı Kur'an kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için tarihi Ulu Cami'de icazet töreni yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, törende yaptığı konuşmada, hafızların Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında ömür sürmelerini diledi.

Başkanlığın genç yaşlı, kadın erkek herkese Kur'an kurslarında, camilerde, farklı kurum ve yerlerde gece gündüz Kur'an hizmeti sunmaya devam ettiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Birileri '4-6 yaşındaki çocuğa Kur'an mı öğretilir' diye rahatsız olsa da bu millete Kur'an öğretmek, bu millete dinini öğretmek kanunla bizim görevimizdir. Böyle hizmetler verildiği halde Kur'an okumayı bilmeyen varsa bu çok üzücü bir şeydir. Onun için içinizde, toplumumuzda Kur'an okumayı bilmeyen kalmasın. Kim ister kalbinin karanlık olmasını? İstemiyorsan o zaman Kur'an'la buluşmamız lazım. Kur'an'la buluştuğumuz zaman tarihte olduğu gibi ecdadımızın izzetle, şerefle, onurla tarihe nokta koyduğu gibi gelecekte de o ecdadın nesli olarak bu millet yine aynı izzetli ve şanlı tarihini yaşayacaktır. Onun için çaremiz Kur'an'a sarılmaktan geçiyor."

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Süleyman Sarı, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de konuşmalarında, hafız öğrencileri kutladı.

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri Fatih Okumuş ve Musa Coşkun'un Kur'an ziyafeti sunduğu törende, Reisül-Kurra Mustafa Demirkan dua etti.

Tören, öğrencilere icazet belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.