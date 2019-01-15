Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Ulaşıma Kar Engeli

Kütahya'da Ulaşıma Kar Engeli

30 dakika önce

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.

Kütahya'da Ulaşıma Kar Engeli, System.String[]
Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.

İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, şehirler arası bağlantı yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapanırken, ekipler araçların belli noktalardan ileriye geçişine izin vermiyor.

Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Öte yandan, Kütahya Otobüs Terminali'nden yolcu otobüslerinin de çıkışına izin verilmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:59 Kaynak: AA

Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Kar, Güncel
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