Kütahya'da Ulaşıma Kar Engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapandı.



İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, şehirler arası bağlantı yollarında ulaşım sağlanamıyor.



Kütahya'yı Eskişehir, Afyonkarahisar, Bursa ve Balıkesir'e bağlayan kara yolları ulaşıma kapanırken, ekipler araçların belli noktalardan ileriye geçişine izin vermiyor.



Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma açılması için küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Öte yandan, Kütahya Otobüs Terminali'nden yolcu otobüslerinin de çıkışına izin verilmiyor.

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