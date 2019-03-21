Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 12,6

Kütahya'da Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 12,6

49 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), tarafından yayınlanan 2018 yılı Yaşlılar Haber Bültenine göre. Kütahya'da yaşlı nüfus 2014 yılında 65 bin 702 iken son 5 yılda yüzde 11,21 artış ile 2018 yılında 73 bin 64 olduğunu açıkladı.

Kütahya'da Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 12,6, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), tarafından yayınlanan 2018 yılı Yaşlılar Haber Bültenine göre. Kütahya'da yaşlı nüfus 2014 yılında 65 bin 702 iken son 5 yılda yüzde 11,21 artış ile 2018 yılında 73 bin 64 olduğunu açıkladı.

Kütahya'nın bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1,0'ına sahip olup, Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 33. İl olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Yaşlı bireylerin yüzde 44,7'si erkeklerden, yüzde 55,3'ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı yüzde 12,6 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 21. il, Ege Bölgesinde 2. il konumundadır" dedi.

Akyol," Kütahya ilçelerinde yaşlı (65+ nüfus) nüfus oranı en yüksek olduğu ilçe yüzde 25,1 ile Dumlupınar, en düşük olduğu ilçe yüzde 9,0 ile Merkez ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 59,6 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,8 ile Altıntaş ilçesidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:59 Kaynak: İHA

Türkiye, Türkiye İstatistik Kurumu, Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güneş Enerjisinde Çatı, Cephe Uygulamalarına Yönelik Düzenleme Geliyor Taha Kargo Konkordato Sürecinden Çıktı Şeker Fabrikalarından İlginç Yasak! Sadece TRT Haber İzlenecek Bakan Albayrak: KDV Uyuşmazlığında Son Noktaya Geldik, Külliye Az Önce İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 14:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 12,6
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]