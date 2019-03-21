Kütahya'da Yaşlı Nüfus Oranı Yüzde 12,6

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), tarafından yayınlanan 2018 yılı Yaşlılar Haber Bültenine göre. Kütahya'da yaşlı nüfus 2014 yılında 65 bin 702 iken son 5 yılda yüzde 11,21 artış ile 2018 yılında 73 bin 64 olduğunu açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), tarafından yayınlanan 2018 yılı Yaşlılar Haber Bültenine göre. Kütahya'da yaşlı nüfus 2014 yılında 65 bin 702 iken son 5 yılda yüzde 11,21 artış ile 2018 yılında 73 bin 64 olduğunu açıkladı.



Kütahya'nın bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1,0'ına sahip olup, Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 33. İl olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Yaşlı bireylerin yüzde 44,7'si erkeklerden, yüzde 55,3'ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı yüzde 12,6 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 21. il, Ege Bölgesinde 2. il konumundadır" dedi.



Akyol," Kütahya ilçelerinde yaşlı (65+ nüfus) nüfus oranı en yüksek olduğu ilçe yüzde 25,1 ile Dumlupınar, en düşük olduğu ilçe yüzde 9,0 ile Merkez ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 59,6 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,8 ile Altıntaş ilçesidir" diye konuştu. - KÜTAHYA

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