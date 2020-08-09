Kütahya'da yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

Kütahya'da ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Merkeze bağlı Kumarı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda yaralı kişilerin bulunduğu ihbarını alan jandarma ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

Güvenlik güçleri, İhsan Özkahya'yı (24) ölü, Bünyamin Şahin'i (18) yaralı halde buldu.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özkahya'nın cesedi otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Şahin ve Özkahya'ya yıldırım isabet ettiği belirlendi.