Kütahya\'da Zimmet Suçlusuna Operasyon

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahıslara yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu kapsamda hakkında zimmet suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, Emet ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari ve saha çalışmaları neticesinde tespit edilen şüpheli, titiz bir operasyon sonucu gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öte yandan, 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Kütahya genelinde çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı. Bu kişilerden 42'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edilirken, 64 şahıs ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 9 şahıs ise para cezasını ödemesinin ardından salıverildi.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin devamlılığını sağlamada, istihbarata dayalı, teknolojik imkanlardan azami düzeyde istifade etmek suretiyle, ilgili makamlarla koordineli ve uyum içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılı olma azim ve kararlılığında olduklarını bildirdi. - KÜTAHYA