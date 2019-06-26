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Kütahya'daki trafik kazası

1 saat önce

Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı Kocaeli'de toprağa verildi.

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Kütahya'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne ile kızı Kocaeli'de toprağa verildi.
Kütahya- Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden anne Ferda Erdoğan'la (47) kızı Zehra Erdoğan'ın (18) cenazeleri Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden alınarak Kocaeli'ye getirildi.
Eş Zafer Erdoğan, Derince İmam-ı Azam Camisi'nde taziyeleri kabul etti.
Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, Körfez Asri Mezarlığında toprağa verildi.
Olay
Dün Aysel Gürdal yönetimindeki 34 UZ 2348 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 30. kilometresinde şarampole devrilmiş, araçta bulunan Ferda (47) ve Zehra Erdoğan (18) olay yerinde yaşamını yitirmiş, sürücü Gürdal ile Süreyya (8) ve Necla Naz Bahar (12) ise yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:03 Kaynak: AA
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