Kütahya'daki trafik kazası

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CHP'li Çakırözer açıkladı: Eren Erdem'in bir kulağı artık hiç duymuyor

Ünlü oyuncu Gürkan Uygun, kendini çiftlik hayatına adadı

Muhalif olduğunu düşündüğü gence ağza alınmayacak hakaretler eden İBB çalışanı için karar verildi.