Son Dakika Haberleri: Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı
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Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı

1 saat önce

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kütahya'daki trafik kazasında ölü sayısı 3'e çıktı, System.String[]
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Edinilen bilgiye göre Çanakkale'nin Aliağa ilçesindeki yakınlarının düğününden Eskişehir'e dönen Erkan Ertunç yönetimindeki 26 UP 586 plakalı araç, Çavdarhisar-Kütahya yolu Bara Köprüsü mevkiinde kontrolden çıkarak köprü korkuluklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen araçta bulunan sürücü Erkan Ertunç (41) ve Hatice Pektaş (40) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan sürücünün eşi Zuhal Ertunç (40), çocukları Egehan Ertunç (13) ve Eray Ertunç (10) olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.10 yaşındaki Eray Ertunç da, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:56 Kaynak: İHA
Çavdarhisar, Kütahya, 3. Sayfa
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