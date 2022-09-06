Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor - Son Dakika
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Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor

06.09.2022 11:50
Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası nedeniyle kurulan Sağlık Sokağı açıldı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Halk Sağlığı Haftası nedeniyle kurulan Sağlık Sokağı açıldı.

Vali Ali Çelik, Zafer Meydanı'nda açılışta yaptığı konuşmada, halk sağlığının tam bir iyilik hali olarak tanımlandığını söyledi.

Günümüzde halk sağlığını tehdit eden birçok unsurun olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bunları birkaç başlık altında sayacak olursak; tütün ve tütün mamullerinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, hareketsiz yaşamla birlikte oluşan obezite, hipertansiyon, şeker hastalığı ve ileride de kanser hastalıkları... Bütün bunlar insan hayatını ve kamu düzenini ciddi bir şekilde tehdit eden sonuçlar. Bunu değiştirebilmek aslında mümkün. İnsanın gündelik hayatındaki aktiviteleri yönetebilme iradesi insanı bu anlamda farklılaştırabiliyor. Bu iradeyi kendimizden başlayarak çevremizle birlikte ortaya koymak için güçlü bir sese ihtiyacımız var. Bugün arkadaşlarımız bununla ilgili bilgilendirmeleri ve taramaları bu sokakta halkımızın hizmetine sundular. Tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi buraya zaman ayırarak gelmelerini bekliyoruz."

İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul da toplumda farkındalık oluşturmak adına stantlar oluşturduklarını, stantlarda görevlilerce bilgilendirmelerin yanı sıra tarama ve testlerin de yapıldığını ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile vatandaşlar stantları ziyaret ederek görevlilerden bilgiler aldı.

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da vatandaşlar sağlık sokağı ile bilgilendiriliyor - Son Dakika

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