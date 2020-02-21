Kütahya ilaçlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kütahya ilaçlanıyor - Son Dakika

Kütahya ilaçlanıyor

6 saat önce

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ilaçlama çalışmalarına başladı.

Kütahya ilaçlanıyor, System.String[]

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü havaların ısınmaya başlaması ile birlikte ilaçlama çalışmalarına başladı.


Vatandaşların refah içerisinde temiz ve sağlıklı bir şehirde yaşaması amacı ile Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kışlak mücadelesi kapsamında Sultan Bağı Deresi, Sarı Dere, Devlet Su İşleri (DSİ) Kanalı, 30 Ağustos Mahallesi Kanal Hattı, Ilıca Kaplıcalar Atık Su Kanalı, Yoncalı Kaplıcaları ve Cezaevi arkasında bulunan kapalı kanallarda sisleme çalışması yapıldı.


İlkhabar sezonu öncesi başlanılan bu çalışmalar ile uçkun mücadelesinde başarılı bir dönem geçirilmesi planlanıyor. - KÜTAHYA

Kütahya Belediyesi, Devlet Su İşleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karadeniz'de palamut geri döndü
Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu Elazığ'da depremzedelerden 3 ay boyunca su tüketim bedeli alınmayacak Son dakika: FETÖ'den yargılanan Ömer Faruk Kavurmacı'ya 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler
17:41 Bakanlık Atakan Kayalar için harekete geçti! İşte yapılan o açıklama
16:53 Hakan Altun Avustralya turnesinde
16:24 Pınar Soykan: Pop müzikte lavabo tıkandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 21:15:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kütahya ilaçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]