Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu - Son Dakika
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Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu

07.08.2022 21:44
Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın kayalık arazide bitkin halde bulundu.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde iki gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın kayalık arazide bitkin halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkının iki günden beri aradığı kayıp Kamile Duman (65) bugün saat 19.30 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Çaltepe mevkiinde gençler tarafından kayalıklarda bitkin halde bulundu. Gençlerin haber vermesi üzerine yaşlı kadın yakınları tarafından bulunduğu bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

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Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor Kütahya'da kayıp Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor Kütahya'da eşinin kayıp başvurusu yaptığı kadın aranıyor
Kaynak: İHA

Altıntaş, Kütahya, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı kadın bitkin halde bulundu - Son Dakika
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