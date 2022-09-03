Kaza, Domaniç- İnegöl dağ yolu Çatal Alıç mevkisinde meydana geldi. Emet 'ten Yalova istikametine giden İsmail Hakkı An yönetimindeki 77 BE 523 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. Kazada İsmail Hakkı An, Fatma An (52), Hacer Kaş (56), Saadet Kaş (53), K.E.Ç. (11) ve M.K. (7) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tavşanlı Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Domaniç, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da otomobil ağaca çarptı: 6 yaralı - Son Dakika

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