Kütahya'nın Güvercin Sevdası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya'nın Güvercin Sevdası

Kütahya\'nın Güvercin Sevdası
04.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da güvercin yetiştiriciliği uzun yıllardır sürüyor; maddi değeri yüksek kuşlarla dikkat çekiyor.

Kütahya'da uzun yıllardır sürdürülen güvercin yetiştiriciliği, hem maddi değeri yüksek kuşları, hem de yetiştiricilerin gösterdiği büyük emek ve disiplinle dikkat çekiyor. Kütahya Kuşları Koruma Derneği kurucularından Halil Kinet, 43 yıldır aynı sevdayı sürdürdüğünü belirtirken, Dernek Başkanı Hakan Demirci ise güvercin beslemenin sıradan bir hobi değil, profesyonel düzeyde bir uğraş olduğunu söyledi.

43 yıldır güvercin beslediğini belirten Halil Kinet, bu işi hayatının bir parçası haline getirdiğini ifade etti. 1969 doğumlu ve emekli olduğunu söyleyen Kinet, 1984 yılından bu yana da aynı kuşlara baktığını belirterek, "43 yıldır bu kuşlara bakıyorum. Allah nasip ederse ölesiye kadar da bakacağım" dedi.

Kütahya güvercinlerinin Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kinet, "Türkiye çapında Kütahya lider konumda. İstanbul'da yarışmada kupa alan kuşların ya annesi ya da babası mutlaka Kütahya kuşudur" diye konuştu.

"Sekiz saat uçabiliyor"

Kütahya güvercinlerinin uçuş özelliklerine de değinen Kinet, bu kuşların yaptıkları oyunlarla havada uzun süre kalabildiğini belirterek, "Bizim kuşlarımız bir buçuk, iki saat havada kalır. Bu süre bizim için idealdir. Mesela Sivas kuşu sekiz saat uçar" ifadelerini kullandı.

Kinet, Kütahya güvercinlerinin özelliklerini ise "Bir buçuk ile iki saat uçar, 15-20 sefer yapar. Fazla oyalamaz. Biz buna 'Memur kuşu' deriz" sözleriyle anlattı. Bazı güvercin türlerinin ev ortamında da bakılabildiğini dile getiren Kinet, Kütahya güvercinlerinin ise mutlaka dış mekanda bakılması gerektiğini ve bakımının daha zor olduğunu söyledi.

"Soğuk, kar demeden gelip kuşlarımızı yemliyoruz"

Kütahya Kuşları Koruma Derneği Başkanı Hakan Demirci de güvercin beslemeye 9 yaşında başladığını belirterek, bu uğraşın büyük emek istediğini vurguladı. Demirci, "Çocuğumuza bakar gibi emek veriyoruz. Bazen evimize bile gidemediğimiz oluyor. Soğuk, kar demeden gelip kuşlarımızı yemliyoruz" dedi.

Güvercin beslemenin profesyonel bir iş olduğunu dile getiren Demirci, bu uğraşı bir hobi olarak değil, adeta bir aile gibi gördüklerini ifade etti. Besledikleri kuşlarda teknik özelliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Demirci, oyun kabiliyeti, takla oranı, uçuş mesafesi ve sefer sayısının en temel kriterler olduğunu belirtti.

Kütahya Beyazı olarak bilinen güvercinlerin Türkiye genelinde önemli dereceler aldığını kaydeden Demirci, "Kütahya'nın beyazları çok meşhurdur. Türkiye çapında dereceleri ve çok sayıda kupamız var" diye konuştu.

"Uçuş mesafesi oldukça yüksek"

Kütahya güvercinlerinin uçuş mesafelerinin de oldukça yüksek olduğunu ifade eden Demirci, "Bizim kuşlarımız uzun metrajlıdır. 100 kilometreye yakın uçan kuşlarımız çıktı" dedi.

Güvercin yarışmalarında verilen ödüllerin de dikkat çekici olduğunu söyleyen Demirci, bazı yarışmalarda otomobil ödülü dahi verildiğini aktardı. Besledikleri kuşların ekonomik değerine de değinen Demirci, "En son bir çift kuşu 80 bin liraya sattım. 100 bin liraya satılan kuşlarımız da var" şeklinde konuştu.

Güvercin yetiştiriciliğinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan Demirci, bu işin ciddi bir bilgi, disiplin ve uzun yıllara dayanan tecrübe gerektirdiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kütahya, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'nın Güvercin Sevdası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında Görüntüleri reddetti Bebeğine şiddetle suçlanan kadın hakim karşısında! Görüntüleri reddetti
Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ’’Bebek getirebilirim’’ Epstein skandalında dehşete düşüren detaylar: ''Bebek getirebilirim''
Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü Samsunspor, Bodrum FK karşısında Marius Mouandilmadji ile güldü
Elon Musk’a bir şok daha: İngiltere’den Grok’a soruşturma Elon Musk'a bir şok daha: İngiltere'den Grok'a soruşturma
Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu Denizde bulunan kadın cesedinin kimliği belli oldu
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Savaş an meselesi ABD ordusu, İran’a ait İHA’yı düşürdü Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran mesajı: Askeri müdahaleye karşıyız

11:59
Duyanlar inanamıyor Kante’nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
Duyanlar inanamıyor! Kante'nin Fenerbahçe için yaptığı fedakarlığa bakın
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:29
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
Emeklilerin beklediği ödemeler hesaplara yattı
11:07
Dünya şokta Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
Dünya şokta! Ünlü yazarın pedofil milyardere attığı mesaj ifşa oldu
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
10:41
Sadettin Saran’dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
10:30
Münih Güvenlik Konferansı’na davet edilen Rıza Pehlevi’den 14 Şubat çağrısı
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 12:25:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya'nın Güvercin Sevdası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.