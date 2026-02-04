Kütahya\'nın Güvercin Sevdası

Kütahya'da uzun yıllardır sürdürülen güvercin yetiştiriciliği, hem maddi değeri yüksek kuşları, hem de yetiştiricilerin gösterdiği büyük emek ve disiplinle dikkat çekiyor. Kütahya Kuşları Koruma Derneği kurucularından Halil Kinet, 43 yıldır aynı sevdayı sürdürdüğünü belirtirken, Dernek Başkanı Hakan Demirci ise güvercin beslemenin sıradan bir hobi değil, profesyonel düzeyde bir uğraş olduğunu söyledi.

43 yıldır güvercin beslediğini belirten Halil Kinet, bu işi hayatının bir parçası haline getirdiğini ifade etti. 1969 doğumlu ve emekli olduğunu söyleyen Kinet, 1984 yılından bu yana da aynı kuşlara baktığını belirterek, "43 yıldır bu kuşlara bakıyorum. Allah nasip ederse ölesiye kadar da bakacağım" dedi.

Kütahya güvercinlerinin Türkiye genelinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kinet, "Türkiye çapında Kütahya lider konumda. İstanbul'da yarışmada kupa alan kuşların ya annesi ya da babası mutlaka Kütahya kuşudur" diye konuştu.

"Sekiz saat uçabiliyor"

Kütahya güvercinlerinin uçuş özelliklerine de değinen Kinet, bu kuşların yaptıkları oyunlarla havada uzun süre kalabildiğini belirterek, "Bizim kuşlarımız bir buçuk, iki saat havada kalır. Bu süre bizim için idealdir. Mesela Sivas kuşu sekiz saat uçar" ifadelerini kullandı.

Kinet, Kütahya güvercinlerinin özelliklerini ise "Bir buçuk ile iki saat uçar, 15-20 sefer yapar. Fazla oyalamaz. Biz buna 'Memur kuşu' deriz" sözleriyle anlattı. Bazı güvercin türlerinin ev ortamında da bakılabildiğini dile getiren Kinet, Kütahya güvercinlerinin ise mutlaka dış mekanda bakılması gerektiğini ve bakımının daha zor olduğunu söyledi.

"Soğuk, kar demeden gelip kuşlarımızı yemliyoruz"

Kütahya Kuşları Koruma Derneği Başkanı Hakan Demirci de güvercin beslemeye 9 yaşında başladığını belirterek, bu uğraşın büyük emek istediğini vurguladı. Demirci, "Çocuğumuza bakar gibi emek veriyoruz. Bazen evimize bile gidemediğimiz oluyor. Soğuk, kar demeden gelip kuşlarımızı yemliyoruz" dedi.

Güvercin beslemenin profesyonel bir iş olduğunu dile getiren Demirci, bu uğraşı bir hobi olarak değil, adeta bir aile gibi gördüklerini ifade etti. Besledikleri kuşlarda teknik özelliklerin çok önemli olduğunu söyleyen Demirci, oyun kabiliyeti, takla oranı, uçuş mesafesi ve sefer sayısının en temel kriterler olduğunu belirtti.

Kütahya Beyazı olarak bilinen güvercinlerin Türkiye genelinde önemli dereceler aldığını kaydeden Demirci, "Kütahya'nın beyazları çok meşhurdur. Türkiye çapında dereceleri ve çok sayıda kupamız var" diye konuştu.

"Uçuş mesafesi oldukça yüksek"

Kütahya güvercinlerinin uçuş mesafelerinin de oldukça yüksek olduğunu ifade eden Demirci, "Bizim kuşlarımız uzun metrajlıdır. 100 kilometreye yakın uçan kuşlarımız çıktı" dedi.

Güvercin yarışmalarında verilen ödüllerin de dikkat çekici olduğunu söyleyen Demirci, bazı yarışmalarda otomobil ödülü dahi verildiğini aktardı. Besledikleri kuşların ekonomik değerine de değinen Demirci, "En son bir çift kuşu 80 bin liraya sattım. 100 bin liraya satılan kuşlarımız da var" şeklinde konuştu.

Güvercin yetiştiriciliğinin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını vurgulayan Demirci, bu işin ciddi bir bilgi, disiplin ve uzun yıllara dayanan tecrübe gerektirdiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA