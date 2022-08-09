Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( JASAT ) ve Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari ve saha çalışmaları neticesinde hakkında hırsızlık suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Ş. (42) isimli şahsın Hisarcık ilçesi Aşağı Yoncaağaç köyüne geleceği bilgisine ulaşıldı. Jandarmanın köye yaptığı operasyon sonucu yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Hisarcık'ta yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.