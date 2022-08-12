Edinilen bilgiye göre, Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eynal Kaplıcaları mevkiinde Ö.Ö.(25) ve A.K.(25) isimli arkadaşlarıyla birlikte yakalanan O.V.(32) isimli şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada, 6 parça halinde yaklaşık 15,3 gram metamfetamin maddesi ve payp ele geçirildi. Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan O.V'nin Emet ilçesindeki ikametinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde olabileceği değerlendirilen 500 gram ağırlığında beyaz kristal madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Kütahya, Simav, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Simav'da şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

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