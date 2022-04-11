Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik - Son Dakika
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Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik

11.04.2022 17:18
Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik

Kütahya'nın simgesi olan Zafer Meydanı'nda yer alan Vazo'da, detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Kütahya'nın simgesi olan Zafer Meydanı'nda yer alan Vazo'da, detaylı bir temizlik çalışması yapılıyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Kütahya'nın simgesi olan Vazo'da temizlik çalışması başlattı. Yoğun geçen kış döneminin ardından, yapılan temizlik çalışmasıyla birlikte, Kütahya'ya gelen ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirdiği Vazo, bahar ve yaz aylarına hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalar içerisinde peyzaj çalışması yapılan Vazo, artık ziyaretçilerini bekliyor. - KÜTAHYA

Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik
Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik
Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik

YORUMLAR
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Kütahya Belediyesi, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'nın simgesi vazoya detaylı temizlik - Son Dakika


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