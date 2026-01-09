Kütahya\'ya 1,1 Milyar Liralık Yeni Yatırımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, yaklaşık 1,1 milyar liralık dört yeni yatırımın kente kazandırıldığını belirterek, Kütahya'nın sanayi, teknoloji ve inovasyonda güçlü bir ivme yakaladığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kütahya'da düzenlenen Sanayi ve Teknoloji Projeleri Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, şehrin sanayi altyapısını güçlendirecek, inovasyon kapasitesini artıracak ve nitelikli insan kaynağını geliştirecek dört önemli yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti.

Küresel ölçekte siyasi ve ekonomik dengelerin değiştiğine dikkat çeken Kacır, yapay zekadan savunma sanayine, yarı iletkenlerden uzay teknolojilerine kadar birçok alanda yaşanan rekabetin ülkelerin sanayi altyapısını daha da önemli hale getirdiğini vurguladı. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda küresel fırtınalara karşı güçlü bir üretim ve yatırım merkezi haline geldiğini belirten Kacır, ihracatın 2002'de 36 milyar dolardan 273,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

"OSB sayısını 191'den 371'e çıkardık"

Organize sanayi bölgelerine yapılan yatırımlara da değinen Bakan Kacır, Türkiye genelinde OSB sayısının 191'den 371'e çıkarıldığını, OSB'lerde istihdamın ise 415 binden 2 milyon 700 bine yükseldiğini söyledi. Kütahya'nın da bu sanayi seferberliğinden önemli pay aldığını dile getiren Kacır, kentte OSB alanlarının 23 yılda 420 hektardan 2 bin 254 hektara çıkarıldığını, yeni yatırımlarla 22 bin 500 kişilik ilave istihdam sağlandığını ifade etti.

Bakan Kacır, Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi'nin 386 hektarlık etabında altyapı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, yol, su, elektrik ve telekomünikasyon dahil modern altyapının sanayicilerin hizmetine sunulduğunu söyledi. Bu yatırımların toplam bedelinin 755 milyon lirayı bulduğunu aktardı.

"Kütahya seramik ve çini alanında tarihi birikime sahip"

Konuşmasında Kütahya'nın seramik ve çini alanındaki tarihi birikimine de değinen Kacır, şehrin modern üretim tesisleri ve yüksek teknolojiyle dünyanın önde gelen seramik üretim merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. 185 milyon lira bütçeli "Kütahya'da Dijitalleşme ve Oluşturuculuk Ekosisteminin Geliştirilmesi Projesi" ile geleneksel zanaatın dijital teknolojilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Ayrıca Kütahya Tasarım Teknokent'te yapımı tamamlanan 6 bin 200 metrekarelik yeni hizmet binasının açılışının gerçekleştirildiğini belirten Kacır, 127 milyon lira destekle hayata geçirilen bu yatırımın girişimciler ve teknoloji firmaları için önemli bir merkez olacağını söyledi.

Gençlerin bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmasını önemsediklerini dile getiren Bakan Kacır, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde TUBİTAK destekli 30 milyon liralık milli teknoloji atölyesinin açıldığını, bu merkezde gençlerin yapay zekadan robotik sistemlere kadar birçok alanda çalışma imkanı bulacağını ifade etti.

Konuşmasının sonunda Bakan Kacır, yaklaşık 1,1 milyar lira kaynakla hayata geçirilen dört yeni yatırımın Kütahya'ya hayırlı olmasını dileyerek, şehrin teknoloji ve inovasyonda lider konuma taşınması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Kacır konuşmasının ardından, Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak ve protokol üyeleri ile birlikte Kütahya Sanayi ve Teknoloji Projeleri'nin açılışını yaptı. - KÜTAHYA