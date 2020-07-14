Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı - Son Dakika

Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı

- Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı Gazi Ali Karayiğit: "15 Temmuz, sarıklı ve cübbeli insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" "Vatan için her zaman göreve hazırım" İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası...

- Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı

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Gazi Ali Karayiğit:

"15 Temmuz, sarıklı ve cübbeli insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi"

"Vatan için her zaman göreve hazırım"

KÜTAHYA - İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, o gece ile ilgili olarak "15 Temmuz, sarıklı ve cübbeli insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" dedi.

Tavşanlı ilçesinde oturan karayiğit, 15 Temmuz 2016 İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Karayiğit, 4 yıl sonra o geceyi İHA'ya anlattı. Karayiğit, "Kütahya Tavşanlı doğumluyum. Özel bir Hastahane'de güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. 15 Temmuz gecesi ben de diğer vatandaşlar gibi köprüye çıktım. Köprüde askerlerin, FETÖ'cü askerlerin diyelim, insanların üzerlerine ateş ettiklerini gördüm. Tank sesi ve atışları ile ben de vuruldum. Köprü üzeri çok kalabalıktı ve orada insanların öldüklerini gördüm. Çok sayıda yaralı ve ölenler vardı. Köprünün üzeri kan gölü gibiydi. Kıpkırmızı idi. Evliydim ve bir kız çocuğum vardı. Daha sonra erkek çocuğum oldu bu olaydan sonra ve adına Yiğit verdim. Güvenlik görevlisi idim hastahanede ve köprüye yakındı. Olayları duyduk ve arkadaşlarla köprüye gittik. Orada top mermileri atıldı ve arkamıza top mermisi düştü. İnsanların üzerine ateş ediyorlardı. Patlamadan sonra yere yattım ve başımdan kan geliyordu. Oradan beni iki üç genç aldı ambulansa oradan hastaneye götürdüler. Birkaç dakikalık hatırladığım bir olay. Yine vatanımız ve milletimiz için ne gerekiyorsa yaparız" diye konuştu.

Evli ve iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz olayından 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.

15 Temmuz gece başına isabet eden şarapnel parçasını ise saklayan Ali Karayiğit, o geceyi asla unutmayacağını söyledi.

İstanbul, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 20:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kütahyalı gazi 15 Temmuz gecesini anlattı - Son Dakika
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