Kuveyt Türk, 4. kez finansın en iyi işvereni seçildi

Kuveyt Türk, Great Place to Work Enstitüsü Türkiye tarafından Türkiye'nin En İyi İşvereni seçilmesinin ardından aynı organizasyonda Finansın En İyi İşvereni de seçilerek üst üste 4. kez ödüle layık görüldü.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, salgın sürecinde de 6 bin çalışanının 'iyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye, çalışanlarına mutlu ve huzurlu bir iş yeri ortamı sunmaya devam ediyor.

Kuveyt Türk, insan kaynakları süreçlerini önce insan-önce çalışan prensibiyle yürüten ve unvanları ortadan kaldıran Gelişim Mutfağı, esnek yan haklar uygulaması Sepetim, İyi ki İşveren Markası, Önce Çalışan Meclisi gibi birçok özgün insan kaynakları uygulamasını hayata geçirdi.

Banka, Great Place to Work Enstitüsü tarafından insan kaynakları alanında düzenlenen Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2021'de de "5000+ Çalışan Sayısı" kategorisinde 4. kez "Türkiye'nin En İyi İşvereni" seçilmesinin ardından bu sefer de "Finansın En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Eğitim ve Kalite Grup Müdürü Semih Sel, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana müşteri memnuniyetinin, çalışan memnuniyetinin doğal bir sonucu olduğuna inanıyoruz. İnsan kaynakları politikamızı da bu anlayış doğrultusunda şekillendiriyoruz. 6 bine yakın çalışanımızın ' iyi ki Kuveyt Türklüyüm' demesini sağlayan insan kaynakları süreçleriyle tüm çalışanlarımıza mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sunmaya büyük önem veriyoruz.

Çalışanlarımızın fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları bir ortam oluşturmak adına hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir neticesi olarak bir kez daha Türkiye'nin en iyi finans kurumu seçilmemizden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Özgün insan kaynakları uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz."