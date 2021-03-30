Kuveyt Türk'ün API'lerini kullanan girişimlere İletmen de katıldı - Son Dakika

Kuveyt Türk'ün API'lerini kullanan girişimlere İletmen de katıldı

30.03.2021 11:27
Kuveyt Türk'ün API'lerini kullanan girişimlere İletmen de katıldı, System.String[]

Kuveyt Türk'ün Uygulama Programlama Arayüzleri'ni (API) kullanan girişimlere, mahalle esnafına ve e-ticaret sitelerine "akıllı teslimat" hizmeti sunan İletmen de katıldı.

Kuveyt Türk'ün Uygulama Programlama Arayüzleri'ni (API) kullanan girişimlere, mahalle esnafına ve e-ticaret sitelerine "akıllı teslimat" hizmeti sunan İletmen de katıldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, API marketiyle açık bankacılık ekosistemine sunduğu katkılarını artırarak devam ettiriyor.

İletmen, Kuveyt Türk'ün API'lerini kullanmaya başladı. Restoran, market ve mahalle esnafına teslimat hizmeti vermek amacıyla 2016'da faaliyete başlayan İletmen, günümüzde yeni nesil paket servis hizmetiyle kargo, e-ticaret ve her türlü mahalle içi teslimat ihtiyacına çözüm sunuyor.

İletmen'in bu süreçteki en önemli ihtiyaçlarından biri, müşteriler tarafından gelen ödemelerin İletmen sistemine işlenmesinin sağlanması, bunun da bayiler ve müşteriler tarafından görülebilmesiydi. İletmen, bu ihtiyacını karşılayabilmek için API'lerini kullanmak üzere Kuveyt Türk ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında sözleşme, teknik şartname, test ve canlıya alma gibi bütün süreçler bir hafta gibi kısa sürede tamamlanarak API'ler canlı ortamda İletmen'e sunuldu. Böylece İletmen, tüm bayi, müşteri ve merkez arasındaki muhasebe sürecinde otomasyonu kısa sürede sağlamış oldu.

"Hedefimiz, API'lerin canlıya alınma süresini bir güne kadar indirmek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk İK, Strateji ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, girişimlere, start-up çevikliğinde API hizmeti sunmak istediklerini belirterek, hedeflerinin, API'lerin canlıya alınma süresini bir güne kadar indirmek olduğunu bildirdi.

Kuveyt Türk'ün API marketinde, girişimlerin ve sektörün ihtiyaçlarını dikkate alarak API sayısını artırmaya devam ettiklerini aktaran Demir, girişimcilik ekosistemiyle yaptıkları iş birliklerinin, Kuveyt Türk'ün platform bankacılığı stratejisinin önemli bir parçası olmaya devam edeceğini kaydetti.

İletmen Kurucu Ortağı Özgür Duruöz de yeni nesil akıllı teslimat hizmeti sunan İletmen'in tek işinin; göndericinin paketlerini, ürünlerini veya siparişlerini zamanında alıcıya teslim etmek olduğunu belirterek, Kuveyt Türk ile yaptıkları iş birliğinin İletmen Akıllı Teslimat Noktaları'nı yaygınlaştırmak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Verilen bilgiye göre, Kuveyt Türk API Market Platformu, 100'e yakın API servisini geliştiricilerin hizmetine sunuyor. Platform üzerinden sunulan veri ve bankacılık altyapısı paylaşımı sayesinde girişimler, uygulamalarında yenilikçi ürün ve hizmet geliştirebiliyor. API'leri kendi platformlarıyla entegre etmek isteyen kuruluşların Kuveyt Türk API Marketi üzerinden başvurularını yapmaları yeterli oluyor. Başvurular, Kuveyt Türk tarafından değerlendiriliyor ve kuruluşların kullanımına sunuluyor. Kuveyt Türk API Market, kapsam bakımından Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bu yapı, PSD2 standartlarına uygun olan finansal işlemlerin tek bir platform üzerinde birleştirilebilmesine olanak sağlamasıyla dikkati çekiyor.

Kuveyt Türk, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kuveyt Türk'ün API'lerini kullanan girişimlere İletmen de katıldı - Son Dakika Ekonomi


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