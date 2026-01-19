Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

19.01.2026 09:33
Marmara'nın kuzeydoğusu ve Karadeniz'de yoğun kar yağışı bekleniyor, vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmelerde, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı görüleceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, bugün Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Balıkesir ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

MGM, yağışların, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Tokat, Sivas, Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden; iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hava sıcaklıkları

Hava sıcaklıkları bugün Ankara'da en yüksek 1, en düşük -6; İstanbul'da en yüksek 4, en düşük 0; İzmir'de en yüksek 9, en düşük 1 derece olacak.

Kaynak: ANKA

