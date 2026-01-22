Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı - Son Dakika
Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

22.01.2026 10:15
MGM, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batı kesimlerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini bildirdi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde artacak, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredecek.

MGM'den uyarılar

Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinden başlayarak İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Manisa'nın batısı ve Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Akdeniz'de etkili olacak yağışların ise kuvvetli güneyli rüzgarlarla birlikte Antalya genelinde, Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğu çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Antalya il merkezi ve batı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı tahmin ediliyor.

Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde kuvvetli rüzgar öngörülüyor.

Kuvvetli kar uyarısı

Kaynak: ANKA

