Kuvvetli Rüzgar, Binanın Çatısından Parçalar Düşürdü
Kuvvetli Rüzgar, Binanın Çatısından Parçalar Düşürdü

08.01.2026 16:49
Avcılar'da rüzgar nedeniyle çatıda kopan parçalar yola düştü, bir görevli son anda kurtuldu.

AVCILAR'da kuvvetli rüzgar nedeniyle 4 katlı binanın çatısındaki parçalar yola düştü. Bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevli, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle caddedeki 4 katlı binanın çatısındaki parçalar yola düştü. Bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevli, parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

OLAY KAMERADA

Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, 4 katlı binanın çatısından parçaların kopması ve bu sırada elbise mağazasındaki kıyafetleri kontrol eden görevlinin son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

BAŞKA BİR BİNANIN ÇATISINDAN KOPAN PARÇALAR YOLA DÜŞTÜ

Denizköşkler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde ise bir binanın dış cephe kaplamalarının bir bölümü fırtınanın etkisiyle yola düştü. Olayın ardından yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

