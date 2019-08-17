"Kuvvetli yağışlar devam edecek"

Eskişehir
Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler
, " Bursa
, Bilecik
ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." dedi.
Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve Bilecik ile Eskişehir'in bazı ilçelerinde öğleden sonra metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düştüğünü söyledi.
Eskişehir kent merkezinde henüz yağışın etkili olmadığını belirten Güler, Seyitgazi
, Sarıcakaya
, Mihalıççık
ve Mihalgazi
gibi ilçelerde metrekarede ortalama 10 kilogram yağış kaydedildiğini aktardı.
Güler, "Şu ana kadar Bursa'nın Mustafakemalpaşa
ilçesi metrekarede 41,2 kilogram yağış aldı. Merkez Osmangazi
ilçesi 27,5, Yıldırım
18, Gemlik
23,4, Karacabey
26,2, Mudanya
31,2 kilogram yağış aldı. Bilecik ve ilçelerinde yağışlar devam ediyor. Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz. Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." diye konuştu.