Son Dakika Haberleri: "Kuvvetli yağışlar devam edecek"
Son Dakika Güncel Haber

"Kuvvetli yağışlar devam edecek"

31 dakika önce

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, "Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, " Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." dedi.
Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa ve Bilecik ile Eskişehir'in bazı ilçelerinde öğleden sonra metrekareye 20 ila 40 kilogram yağış düştüğünü söyledi.
Eskişehir kent merkezinde henüz yağışın etkili olmadığını belirten Güler, Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalıççık ve Mihalgazi gibi ilçelerde metrekarede ortalama 10 kilogram yağış kaydedildiğini aktardı.
Güler, "Şu ana kadar Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi metrekarede 41,2 kilogram yağış aldı. Merkez Osmangazi ilçesi 27,5, Yıldırım 18, Gemlik 23,4, Karacabey 26,2, Mudanya 31,2 kilogram yağış aldı. Bilecik ve ilçelerinde yağışlar devam ediyor. Eskişehir kent merkezinde de akşam saatlerinde etkili yağış bekliyoruz. Bursa, Bilecik ve Eskişehir'de beklenen yağışları alıyoruz. Yağışlar kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklı devam edecek." diye konuştu.
Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çanakkale'de yolcu otobüsü devrildi: Bir kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Psikolojik rahatsızlığı olan anne, 6 yaşındaki oğlunu göle attı: Cennete gitsin İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:30:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Kuvvetli yağışlar devam edecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]