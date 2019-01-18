Son Dakika Haberleri: Kuyumcu Dükkanındaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

Kuyumcu Dükkanındaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında

25 dakika önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kuyumcu Dükkanındaki Soygun Girişimi Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kuyumcu dükkanındaki soygun girişimi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kenan Bulut'un sahibi olduğu Ece Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanına kuru sıkı tabancayla giren kar maskeli M.C. (22), kadın çalışandan altınları istedi.

Üst kattaki diğer çalışanın asansörle aşağıya indiğini fark eden şüpheli, altınları alamadan kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

İlçedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, soygun girişiminde bulunan M.C'yi evinde yakaladı.

Sandıklı Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde kar maskeli soyguncunun kuyumcu dükkanına girmesi ve soygun yapamadan kaçması yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:13 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, 3. Sayfa
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