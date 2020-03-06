Kuyumcu kuryesine gasp girişimi; Kocasını gaspçılardan kurtardı - Son Dakika

Fatih'te önceki sabah erken saatlerde dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini, 4 kişi gasp etmeye çalıştı. Eşi ile birlikte sokak üzerinde yürüyen ve elektro şok ile saldırıya uğrayan kurye ve eşi yerlerde sürüklenmesine rağmen bavulu bırakmazken, çevredeki vatandaşların müdahale ettiği o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te yaşanan olay, geçtiğimiz salı günü saat 06.30 sıralarında Molla Fenari sokak üzerinde meydana geldi. Kuyumcu atölyesi kuryeliğini yapan kişi, il dışına gidecek olan altınları bir bavula koyarak eşiyle birlikte sabah erken saatte yola çıktı. Kuyumcu kuryesi, sokak üzerinde eşi ile birlikte yürüdüğü esnada önlerini kesen kasklı bir kişinin saldırısına uğradı. 1 Milyon lira değerinde ve içerisinde 3 kilo altının bulunduğu bavulu almaya çalışan gaspçı ile kuyumcu kuryesi arasında kısa süreli arbede yaşandı. Arbede esnasında kurye yere düşerken yanında bulunan eşi bavulu bırakmadı. Kurye ve eşi bir süre yerde sürüklenirken, olayı gören vatandaşlar koşarak gaspçılara müdahale etti.

GASPÇILAR ELEKTRO ŞOK KULLANDI

Sabah erken saatlerinde meydana gelen olayda sokakta eşi ile birlikte yanlarındaki bavul ile yürüyen çifte sokak üzerinde 2 motorlu ve 2 yaya birisi gelerek gasp girişiminde bulundu. Yaşanan arbede esnasında gaspçılar yanlarında getirdikleri elektro şok cihazı kullanarak kurye ve eşini etkisiz hale getirmeye çalıştı. Aldığı darbe ve elektro şoka rağmen bavulu bırakmayan çiftin yardımına sokaktaki vatandaşlar yetişti.

Olay anında bir atölyede çalıştığını söyleyen Cihan Adır, " Kuyumcu kurye ve eşi burada yürürken aniden siyah kasklı bir kişi geliyor. Ondan sonra saldırmaya başlıyor. Ardından motosikletli bir kişi geliyor. Elinde bir alet var. Arkasından bir motosikletli daha geliyor. Abim burada çalışıyor. Ben o esnada kameradan abimi gördüm. Abim gelerek uçar tekme salladı. Diğerleri de peşinden koştular. Daha sonra buradaki esnaf arkalarından gitti. Bu olay muhtemelen önceden planlanmış bir olay" dedi.

O ANLAR KAMERADA

2 motorlu 4 kişi tarafından gasp edinmek istenen kuyumcu kuryesi ve eşinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, elinde bavul olan kuyumcu kuryesi ile eşinin sokakta yürüdüğü esnada kasklı gaspçının saldırısına uğruyor. Saldırı esnasında yere düşen kadın bavulu bırakmayarak korumaya çalışıyor. Daha sonra diğer 3 kişi de olay yerine gelerek kuyumcu kurye ve eşine karşı elektro şok cihazı kullanarak etkisiz hale getirmeye çalışması görülürken, vatandaşların olaya müdahale ederek gaspçı şahısları uzaklaştırdığı görülüyor.

(İHA)