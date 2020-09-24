Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar - Son Dakika

Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar

KONYA'da bir grup vatandaş, altınlarını emanet olarak bıraktıkları kuyumcu M.Ö. ve kardeşlerinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, bir süredir kapalı olan iş yerinin önünde eylem yaptı.

Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar, System.String[]

KONYA'da bir grup vatandaş, altınlarını emanet olarak bıraktıkları kuyumcu M.Ö. ve kardeşlerinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, bir süredir kapalı olan iş yerinin önünde eylem yaptı. Mağdur olduğunu öne süren Mesut Yılmaz, "200'e yakın mağdur olduğunu duyduk. Ben ve benim gibi mağdur olanlar kuyumcu hakkında karakola gidip şikayetçi olduk. Emanet olarak bıraktığımız altınlarımızı geri alamıyoruz" dedi.

Bir grup vatandaş bugün, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri M.Ö. ve kardeşlerine ait kapalı olan kuyumcunun önünde eylem yaptı. Kapalı olan iş yerinin kepenginde ise 'Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27308 ticaret sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin aldığımız karar doğrultusunda tasfiye sürecine girecektir. Tasfiyeye ilişkin yasal başvuru ve ilan sürecinden önce ticari her türlü hak, alacak ve borç ilişkisinde bulunduğumuz tüm ilgililerin aşağıda belirttiğimiz GSM hattı üzerinden iletişim kurmaları' gerektiği belirtilen yazının asılı olması dikkat çekti.

Mağdurların ise ellerinde kuyumcuya ait kartvizitin arkasında ad ve soyadları, kaç para karşılığında altınlarının olduğunu belirten yazının olduğu görüldü.  Mağdur olduğunu öne süren Mesut Yılmaz şunları söyledi: "200'e yakın mağdur olduğunu duyduk. Mağdurlar olarak kuyumcu hakkında gidip şikayetçi olduk. Emanet olarak bıraktığımız altınlarımızı geri alamıyoruz. Kuyumcu benim akrabam, mağdurlarının çoğunun da ya akrabası ya da köylüsüdür.  35-40 yıllık esnaflığı var. Bundan dolayı insanların güvenini kazanarak, altınlarını emanet olarak almış. 2 hafta önce paramı istediğim zaman toptancıya altınları satıp parayı ödeyeceğini söyledi.  Feridiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldum. Mağdurlar olarak tek tek şikayette bulunduk, ancak toplu olarak gidip şikayette bulunacağız. İş yerinin de yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunu biliyoruz"Yılmaz, altınları ise piyasa değerinde aldıklarını ifade ederek, "Piyasa değerinde altın alıyorduk. Piyasanın altında satın almadık.  Bizim buradaki kasamız daha güvenli, biz akrabayız diye, bizi kandırdılar." dedi. ŞERİFE AYDINLIK 80 BİN LİRALIK ALTINI İÇİN SAVCILIĞA BAŞVURMUŞMağdur olduğunu belirten Şerife Aydınlık da 80 bin lira değerinde altın aldığını, ev alacağını için altını geri istediğini, ancak 1 yıldır parasını geri alamadığını iddia etti. Aydınlık, kuyumcu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Mağdurlardan Mustafa Kara da "Ben evimi yeniden yapılması için müteahhide verdim. Kirada oturuyorum. 9 bin dolar vardı. Para çalınmasın diye güvendiğim için burada getirip, altın aldım. Bize, 'ne zaman paran lazım olursa, o gün geri öderim' dedi ama geri ödemedi" diye konuştu.

Mesut Yılmaz, Vatandaş, Kuyumcu, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:46 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar - Son Dakika

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