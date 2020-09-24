Kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla eylem yaptılar - Son Dakika

KONYA'da bir grup vatandaş, altınlarını emanet olarak bıraktıkları kuyumcu M.Ö. ve kardeşlerinin kendilerini dolandırdığını iddia ederek, bir süredir kapalı olan iş yerinin önünde eylem yaptı. Mağdur olduğunu öne süren Mesut Yılmaz, "200'e yakın mağdur olduğunu duyduk. Ben ve benim gibi mağdur olanlar kuyumcu hakkında karakola gidip şikayetçi olduk. Emanet olarak bıraktığımız altınlarımızı geri alamıyoruz" dedi.

Bir grup vatandaş bugün, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri M.Ö. ve kardeşlerine ait kapalı olan kuyumcunun önünde eylem yaptı. Kapalı olan iş yerinin kepenginde ise 'Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 27308 ticaret sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin aldığımız karar doğrultusunda tasfiye sürecine girecektir. Tasfiyeye ilişkin yasal başvuru ve ilan sürecinden önce ticari her türlü hak, alacak ve borç ilişkisinde bulunduğumuz tüm ilgililerin aşağıda belirttiğimiz GSM hattı üzerinden iletişim kurmaları' gerektiği belirtilen yazının asılı olması dikkat çekti.