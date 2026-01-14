Kuyumcudan Çalan Soyguncu Eğlenceye Daldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Kuyumcudan Çalan Soyguncu Eğlenceye Daldı

14.01.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da kuyumcudan 350 bin dolar çalan E.A. ve 6 arkadaşı yakalandı. Çalınan paraların bir kısmı ele geçirildi.

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı kuyumcudan 350 bin dolar ve 58 bin euro çalan şahıs otelde arkadaşlarıyla eğlence düzenledi. Polis ekipleri soyguncunun da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Müştekiye ait olduğu belirlenen çalınan paralardan 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro bir apartmanın havalandırma boşluğunda ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Şahsın çaldığı paralarla kaçma anı kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz 9 Ocak Cuma günü Bahçelievler Kuyumcukent'te meydana geldi. Kuyumcu işletmecisi C.D., iddiaya göre, iş yerinde çalışan E.A.'nın kendisinden habersiz şekilde kasa içerisindeki 350 bin dolar ve 58 bin euroyu aldığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. C.D.'nin beyanı üzerine üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda olaya karıştıkları tespit edilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Çalışmaların devamında olaya karıştıkları belirlenen E.A.,(20) T.Y.,(20) Y.B.T.,(19) E.A.(31) ve A.Z.(20) isimli şüpheliler ise 10-11 Ocak tarihlerinde yapılan operasyonlar Sultangazi ilçesinde yakalandı. Şüphelerin tamamı işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Çaldıkları paralarla otele kadın çağırıp eğlendiler

Çalıştığı iş yerinde kasadan 350 bin dolar ve 58 bin Euro çalan E.A.,(20) dükkandan hızlıca çıktı. Önce kendi cep telefonunu kapattı, ardından kendisine son model lüks bir cep telefonu aldı. Ardından bir mahalleye giden E.A., gittiği mahallede bir kömürlüğe paraları sakladı ve arkadaşlarına haber verdi. Sonrasında buradan ayrılıp Sultangazi'de bir otele konaklamaya gitti ve ardından arkadaşlarını arayıp haber verdi. Arkadaşları, kömürlüğe koyulan paraları alıp E.A.'nın kaldığı otele gitti. Otelde bir süre kalan şüpheli E.A. ile birlikte 6 arkadaşı sosyal medyadan tanıştıkları bazı kadınları otele çağırıp eğlendiler.

7 Şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı

Çalıştığı işyerinden yüklü miktarda döviz çalan ve çaldıkları paralarla bir otelde eğlendikleri öğrenilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden; E.A., T.Y., Y.B.T., E.A., A.Z., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Son olarak operasyonlar kapsamında, müştekiye ait olduğu belirlenen 180 bin 650 dolar ve 34 bin 480 euro ele geçirilerek muhafaza altına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Kuyumcudan Çalan Soyguncu Eğlenceye Daldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü Kediler üşümesin diye yakılan soba faciaya dönüştü: İki ev küle döndü
Eyüpspor’un yeni teknik direktörü belli oldu Eyüpspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Guendouzi’yi İstanbul’a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı
Başbakan Nielsen’den açık mesaj: Grönland ABD’ye ait olmayacak Başbakan Nielsen'den açık mesaj: Grönland ABD'ye ait olmayacak
Gazeteci Zafer Şahin’den ünlü isimlere Gazze eleştirisi Gazeteci Zafer Şahin'den ünlü isimlere Gazze eleştirisi

16:12
Oktay Saral ’’Fırsatçılık’’ dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
Oktay Saral ''Fırsatçılık'' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi
15:13
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı
Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
15:05
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu’nu yakacak ifade
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Emel Müftüoğlu'nu yakacak ifade
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 16:23:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kuyumcudan Çalan Soyguncu Eğlenceye Daldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.