Kuyumcukent AVM'de 'korona virüsü' önlemi - Son Dakika
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Kuyumcukent AVM'de 'korona virüsü' önlemi

6 saat önce

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi.

Kuyumcukent AVM'de 'korona virüsü' önlemi, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında, yeni evlenecek çiftlerin uğrak noktası olan Kuyumcukent AVM dezenfekte edildi.


Tüm dünyayı etkisi altına alınan korona virüsü önlemleri devam ediyor. Turistlerin ve yeni evlenecek çiftlerin altın ve mücevher alışverişi yaptığı uğrak noktalardan bir tanesi olan Kuyumcukent AVM, yönetimin aldığı kararla dezenfekte edildi. AVM, ekipler tarafından didik didik edilerek dezenfekte edildi.


"Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur"


Hijyen kurallarına uyduklarını söyleyen Kuyumcukent AVM esnafından olan Hakkı Gençoğlu, "Bugün Kuyumcukent yönetimi hijyen bakımından ilaçlanma yaptılar. Misafirlerimiz gönül rahatlığı ile gelip alışverişlerini yapabilirler herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Biz de çalışanlar olarak bütün hijyen kurallarına uyuyoruz yani herhangi bir problem yok. Ülkemiz bir an önce umarım bu beladan kurtulur herkes de huzura kavuşur. Devlet yönetimimize, Sağlık Bakanımıza çok teşekkür ederiz her gün çok güzel bir şekilde bilgilendirme yapılıyor. Zaten dediğim gibi misafirlerimiz gönül rahatlığıyla gelip alışverişlerini yapabilirler" diye konuştu.


"Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız"


Kuyumcukent AVM esnafı olan Mert Altınbaşak ise, "Önümüzdeki bulunan durumu baz aldığımızda bunu birçok yerin yapması gerekiyor. Şu an Kuyumcukent yönetimi alabileceği en güzel önlemlerden birini aldı komple dezenfekte ve temizlik önlemi alıyor. Allah'ın izniyle hiçbir şey olmadan atlatacağız diyelim. Müşterimiz açısından bir sıkıntı yok" dedi. - İSTANBUL

Altınbaşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:10 Kaynak: İHA
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